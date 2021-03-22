Разрыв в темпах вакцинации против COVID-19 в мире увеличивается

Разрыв в количестве прививок от коронавируса в богатых странах и государствах, получающих вакцину через международный механизм COVAX, увеличивается день ото дня.

Обеспокоенность по этому поводу выразил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, расценивший отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам в мире как "катастрофический моральный провал", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В январе я сказал, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не будут предприняты срочные шаги для обеспечения равного распределения вакцин от COVID-19", - отметил гендиректор. "У нас есть средства для предотвращения этого провала, однако шокирует то, как мало было сделано для его предотвращения, - продолжил Гебрейесус. - Разрыв в количестве прививок в богатых странах и [вакцинации] через COVAX растет и становится с каждым днем все более гротескным".

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, "вакцинирующие сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников здравоохранения, пожилых людей и других лиц, входящих в группу риска, в других государствах". По его словам, "беднейшие страны задаются вопросом, действительно ли богатые государства говорят то, что думают, когда ведут речь о солидарности". Гебрейесус напомнил, что неравное распределение вакцин в мире "это не только моральное оскорбление", но еще и путь, ведущий к "самопоражению" в экономическом и эпидемиологическом плане. Чем дольше будет продолжаться передача коронавируса на планете, тем больше возникнет его разновидностей и выше будет риск, что они будут способны "избегать воздействия вакцин", напомнил гендиректор.

ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов на душу населения оплачивают приобретение вакцин для государств с менее высокими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.