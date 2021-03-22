В ВОЗ сообщили о росте смертности от коронавируса в мире

Число случаев коронавируса в мире увеличивается пятую неделю подряд.

Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру", - сказала Керкхове.

По ее словам, на прошлой неделе рост составил 8%. В Европе этот показатель равняется 12% из-за нового штамма из Великобритании. Также на 49% увеличилось число заражений в Юго-Восточной Азии, так как в Индии зафиксирована вспышка вируса.

"В целом мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит", - отметила эксперт.

Также она сообщила, что на протяжении шести недель в мире снижалась смертность. Тем не менее на прошлой неделе показатели снова стали увеличиваться, что вызывает беспокойство в ВОЗ.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали новую причину, с которой может быть связано появление коронавируса нового типа.