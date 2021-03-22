В ООН обеспокоены давлением на журналистов в Мьянме

Команда ООН в Мьянме обеспокоена действиями военных, захвативших власть в стране, которые оказывают давление на независимые СМИ, тем самым ограничивая свободу слова.

Об этом в понедельник на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Команда также очень обеспокоена продолжающимися усилиями [властей] подорвать свободу слова, путем увеличения давления на независимые издания", - сказал он.

Заместитель генсека всемирной организации также отметил, что в Мьянме с начала февраля от рук служб безопасности страны погибли по меньшей мере 224 человека, еще сотни людей, в том числе женщины и дети, пострадали.