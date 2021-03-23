Куба начала финальный этап испытаний второй собственной вакцины от коронавируса

Медицинские специалисты Кубы в понедельник начали третий этап клинических испытаний местной вакцины против коронавируса Abdala.

Об этом сообщает Минздрав острова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это второй кубинский препарат, успешно дошедший до финальной стадии исследований. По данным ведомства, в испытаниях, которые продлятся до 9 апреля, принимают участие 48 тыс. человек в возрасте от 19 до 80 лет в восточных провинциях Гранма, Гуантанамо и Сантьяго-де-Куба. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что испытания препарата планируются и в его стране с начала апреля.

Также на Кубе начали добровольную вакцинацию от коронавируса медицинского персонала местной вакциной Soberana 02. Всего кубинские медики разработали пять вакцин.

Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили более 67 тыс. случаев инфицирования, 397 человек умерли, выздоровели более 63 тыс. пациентов. Руководство республики планирует провести вакцинацию всего населения Кубы в текущем году.