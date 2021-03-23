Великобритания, Канада и США выразили обеспокоенность ситуацией в Синьцзяне

Главы МИД Великобритании Доминик Рааб, Канады Марк Гарно и госсекретарь США Энтони Блинкен выразили обеспокоенность ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Упомянув санкции, введенные в понедельник Лондоном, Вашингтоном, Оттавой и Брюсселем в отношении нескольких китайских чиновников, главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Канады и США заявили о том, что этот шаг "пошлет ясный сигнал" о недопустимости нарушений прав человека в Синьцзяне.

При этом главы МИД и госсекретарь заявили о "важности и подотчетности" Пекина, потребовав от Китая "предоставить международному сообществу, включая независимых следователей из ООН, журналистов и иностранных дипломатов, беспрепятственный доступ в Синьцзян".