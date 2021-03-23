В Нигере число погибших при нападениях боевиков выросло до 137

Число погибших в результате серии нападений боевиков на деревни на северо-западе Нигера выросло до 137, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вооруженные боевики в воскресенье на мотоциклах напали в Нигере на несколько деревень, беспорядочно стреляя в людей. Атаке подверглись три деревни вблизи границы с Мали.

15 марта боевики убили 58 мирных жителей на западе Нигера в регионе Тилабери.