https://news.day.az/world/1327757.html В Нигере число погибших при нападениях боевиков выросло до 137
В Нигере число погибших при нападениях боевиков выросло до 137
Число погибших в результате серии нападений боевиков на деревни на северо-западе Нигера выросло до 137, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Вооруженные боевики в воскресенье на мотоциклах напали в Нигере на несколько деревень, беспорядочно стреляя в людей. Атаке подверглись три деревни вблизи границы с Мали.
15 марта боевики убили 58 мирных жителей на западе Нигера в регионе Тилабери.
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