В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 19 тысяч человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 19 494 человек, общее число выздоровевших достигло 2 844 681.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 035 338, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 22 216 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 117 человек, общее число жертв заболевания достигло 30 178.