В Великобритании за сутки умерло менее 20 зараженных

Число летальных исходов, зафиксированных за последние сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, составило 17.

Как свидетельствуют послелние данные, это самый низкий показатель с 28 сентября прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 126 тыс. заразившихся, что является самым большим показателем в Европе.

За 24 часа в стране было выявлено 5,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными почти у 4,3 млн человек.