В Израиле пройдут парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле, они станут уже четвертыми с 9 апреля 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По итогам голосования граждан определится состав 120-местного Кнессета (парламента) 24-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции, и в случае ее успеха будут приведены к присяге новое правительство и новый премьер.

По данным ЦИК, в Израиле для участия в выборах зарегистрированы 6,578 млн избирателей. Всего на израильской территории 23 марта будут работать 13 685 участков для голосования. В крупных городах они будут открыты с 07:00 до 22:00 (с 09:00 до 00:00 GMT+4), в небольших населенных пунктах, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах - с 08:00 до 22:00 (10:00-00:00 GMT+4).