Мужчина устроил стрельбу в супермаркете в США, много погибших

10 человек погибли в понедельник в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в супермаркете в городе Боулдер (штат Колорадо), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, в числе погибших есть полицейский. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавшего. Местная полиция эти данные пока не подтверждает.

Ранее в Twitter полицейского управления Боулдера сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers. Позднее стрелок переместился в здание магазина.