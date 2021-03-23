https://news.day.az/world/1327771.html Мужчина устроил стрельбу в супермаркете в США, много погибших - ВИДЕО
Мужчина устроил стрельбу в супермаркете в США, много погибших - ВИДЕО
10 человек погибли в понедельник в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в супермаркете в городе Боулдер (штат Колорадо), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее сведениям, в числе погибших есть полицейский. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавшего. Местная полиция эти данные пока не подтверждает.
Ранее в Twitter полицейского управления Боулдера сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers. Позднее стрелок переместился в здание магазина.
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