В США собрались улучшать экологию при помощи кофе

В США популярная сеть кофеен Starbucks решила улучшать экологию и сокращать вредные выбросы при помощи кофе, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания объявила, что стремится снизить выбросы углерода в окружающую среду, а также сократить количество воды, используемой при производстве кофе. Сделать это самостоятельно невозможно, поскольку Starbucks закупает зерна у фермеров и не может напрямую влиять на процессы.

Чтобы добиться поставленной задачи, компания будет высаживать устойчивые к сложным погодным условиям деревья, консультировать производителей по поводу сокращения использования удобрений, а также восстанавливать вырубаемые леса, особенно в ключевых кофейных регионах.

Еще одна рассматриваемая мера - покупка квот на углеродные выбросы на открытом рынке, чтобы за счет сокращения их выбросов продавцом компенсировать собственное воздействие на окружающую среду там, где снизить его невозможно.

Согласно корпоративной стратегии, к 2030 году Starbucks должна стать углеродно нейтральной компанией. Это предполагает, что все производимые ею выбросы вредных веществ будут компенсироваться.