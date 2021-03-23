Крупный пожар в лагере беженцев в Бангладеш

Масштабный пожар произошел в лагере беженцев-рохинджа Балухали, расположенном в городе Кокс-Базар на юге Бангладеш, погибли несколько человек. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что огонь, возникший по неизвестной причине, уничтожил тысячи домов. При этом количество погибших уточняется.

Как сообщили власти города, к тушению пожара были привлечены пожарные службы, группы спасения и реагирования, а также добровольцы.

По словам очевидцев, ограждения в лагере сильно затрудняли возможность сбежать из зоны огня.