https://news.day.az/world/1327792.html Крупный пожар в лагере беженцев в Бангладеш - ФОТО
Крупный пожар в лагере беженцев в Бангладеш - ФОТО
Масштабный пожар произошел в лагере беженцев-рохинджа Балухали, расположенном в городе Кокс-Базар на юге Бангладеш, погибли несколько человек. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что огонь, возникший по неизвестной причине, уничтожил тысячи домов. При этом количество погибших уточняется.
Как сообщили власти города, к тушению пожара были привлечены пожарные службы, группы спасения и реагирования, а также добровольцы.
По словам очевидцев, ограждения в лагере сильно затрудняли возможность сбежать из зоны огня.
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