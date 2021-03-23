https://news.day.az/world/1327807.html Умер один из военнослужащих, пропавших без вести в Армении
Умер один из военнослужащих, пропавших без вести в Армении
Умер один из двух военнослужащих, пропавших без вести в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Армении.
После того как солдата нашли, Карен Шахназарян был доставлен в госпиталь, а Агаси Ованнисян умер.
Отметим, 22 марта минобороны Армении сообщило, что в одной из воинских частей города Джермук пропали без вести двое военнослужащих. Сообщалось о том, 21 марта в условиях сильной метели, при переходе с одного боевого поста на другой была потеряна связь с двумя военнослужащими-контрактниками.
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