Китай раскритиковал санкции ЕС за преследование мусульман

Министерство иностранных дел КНР выразило Евросоюзу решительный протест за санкции в отношении Китая из-за так называемого притеснения национального меньшинства уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте китайского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что министерство вызвало по данному вопросу главу представительства ЕС в Пекине.

"Это безосновательные, лишенные рациональности санкции, - подчеркнул заместитель иностранных дел Китая Цинь Ган. - Мы настаиваем, чтобы Евросоюз осознал свою неправоту и исправил допущенную ошибку".

Китайский дипломат подчеркнул, что ЕС может столкнуться с серьезными последствиями и "нанести еще более серьезный урон отношениям с Китаем". "Мы будем защищать суверенитет, национальную безопасность и интересы развития КНР", - добавил Цинь Ган.

Ранее в понедельник министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список, в частности, попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Правительство Китая ввело в ответ санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.