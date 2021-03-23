В России выявили 8 457 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 457, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Это минимум с 29 сентября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. В общей сложности, по данным штаба, всего в стране заразились 4 474 610 человек. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Сахалинской и Магаданской областях (по 0,02%), Республике Алтай (0,04%). В частности, за сутки было выявлено 812 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 513 - в Московской области, 335 - в Нижегородской области, 239 - в Ростовской области, 209 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 290 747 человек.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 10 860. Всего уже выздоровели 4 088 045 человек.