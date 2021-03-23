https://news.day.az/world/1327838.html В Грузии число инфицированных «британским штаммом» COVID-19 достигло 50
В Грузии число инфицированных «британским штаммом» COVID-19 достигло 50
В Грузии количество подтвержденных случаев инфицирования "британским штаммом" коронавируса (COVID-19) достигло 50.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил на брифинге директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Он отметил, что возможно еще большее распространение в стране данной мутации вируса, но вакцинация эффективна и против "британского штамма".
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