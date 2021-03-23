В Грузии число инфицированных «британским штаммом» COVID-19 достигло 50

В Грузии количество подтвержденных случаев инфицирования "британским штаммом" коронавируса (COVID-19) достигло 50.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил на брифинге директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что возможно еще большее распространение в стране данной мутации вируса, но вакцинация эффективна и против "британского штамма".