В России известный спортсмен убит в ресторане

В Моздоке (Россия) погиб боец смешанных единоборств Алан Хадзиев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru, А.Хадзиев получил смертельное ранение во время драки в ресторане.

Инцидент произошел в ночь на 23 марта. Драка случилась в ресторане "Вегас", помимо Хадзиева в результате стычки погиб еще один мужчина, местный предприниматель. Другой пострадавший получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Baza.