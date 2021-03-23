https://news.day.az/world/1327852.html В России известный спортсмен убит в ресторане
В России известный спортсмен убит в ресторане
В Моздоке (Россия) погиб боец смешанных единоборств Алан Хадзиев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru, А.Хадзиев получил смертельное ранение во время драки в ресторане.
Инцидент произошел в ночь на 23 марта. Драка случилась в ресторане "Вегас", помимо Хадзиева в результате стычки погиб еще один мужчина, местный предприниматель. Другой пострадавший получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Baza.
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