В России при аварии бомбардировщика погибли военные

Трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона, передает Day.Az.

"На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник агентства.

Минобороны РФ подтвердило информацию о гибели трех военных. В ведомстве также сообщили, что причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования. Для выяснения всех обстоятельств на аэродром направлена комиссия ВКС России.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители не пострадали. "Жертв среди мирного населения нет", - сообщили в ЕДДС.

Ту-22М - семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.