В Великобритании прошла минута молчания в память о почти 150 тыс. умерших от коронавируса

Жители Великобритании почтили во вторник минутой молчания память почти 150 тыс. соотечественников, умерших за год от пандемии коронавируса. Спустя ровно год после введения первого национального карантина, вызванного пандемией COVID-19, в полдень (16:00 по бакинскому времени) была прервана работа парламента и ряда государственных учреждений, а церковные колокола по всей стране пробили в память о жертвах пандемии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее с инициативой провести 23 марта Национальный день размышлений, чтобы совместно подумать о людях, не переживших этот сложный год, выступила британская сеть хосписов имени Марии Кюри. Власти поддержали предложение. Во вторник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон принес соболезнования семьям умерших от коронавируса британцев.

"Последние 12 месяцев тяжело ударили по всем нам, и я приношу искренние соболезнования тем, кто потерял близких. Сегодняшняя годовщина первого карантина дает всем нам возможность подвести итоги прошедшего года - одного из самых тяжелых в истории страны. Всем нам необходимо помнить о великой силе духа, которую в этот год показал наш народ", - говорится в заявлении главы правительства. Джонсон напомнил о том, что жертвы, на которые пошли британцы в ходе трех национальных карантинов, последний из которых продолжает действовать, "открыли путь к тому, чтобы раз и навсегда снять ограничения".

На минуте молчания памятные мероприятия не закончатся. С наступлением темноты многие туристические достопримечательности по всему королевству окрасятся в желтый - цвет эмблемы неправительственной организации имени Марии Кюри, на которой изображен нарцисс. Так, в Лондоне это будут Королевский театр Ковент-Гарден, колесо обозрения "Лондонский глаз", стадион Уэмбли, Трафальгарская площадь. В Эдинбурге желтым будет подсвечено здание парламента Шотландии, в Уэльсе - средневековый замок Кардиффа, в Белфасте - здание муниципального совета.

В 20:00 организаторы мероприятия призывают британцев выйти на пороги домов с символизирующими луч надежды свечами или фонариками.

Первый карантин был введен в Великобритании 23 марта 2020 года и продлился до 13 мая. Затем в ноябре власти вновь на месяц объявили ограничительные меры, намереваясь ослабить их к Рождеству, однако этого не произошло. В конце декабря в стране сложилась крайне сложная эпидемиологическая обстановка, а ее причиной послужило распространение мутировавшего штамма вируса. Всего за прошедший год, по данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, число умерших превысило 148 тыс. Результаты анализов на коронавирус оказались положительными почти у 4,3 млн человек.