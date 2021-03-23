Илон Маск заявил, что отправит ракеты на Марс до 2030 года

SpaceX отправит ракеты Starship на Марс до 2030 года. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter 23 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"SpaceX отправит космические корабли на Марс задолго до 2030 года. Самый сложный рубеж - сделать Mars Base Alpha самоподдерживающейся", - отметил бизнесмен.

Как пишет Reuters, в феврале частная космическая компания привлекла около 850 миллионов долларов в виде долевого финансирования, несмотря на то, что прототип SN9 ее ракеты Starship взорвался во время приземления после испытательного запуска.

SN9 - тестовая модель тяжелой ракеты, которую SpaceX разрабатывает для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.