В Армении пытались застрелить криминального авторитета

Криминальный авторитет Самвел Матевосян, более известный как Боксер Само, с многочисленными огнестрельными ранениями доставлен в больницу города Ванадзор, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

На голове мужчины и теле было множество огнестрельных ранений. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и медики боролись за его жизнь.

По данным сайта раненый Матевосян 22 марта попал в ДТП на дороге Ванадзор-Дилижан, в результате чего 32-летний Грайр Овсепян получил травмы, а 21-летний Артем Мадоян погиб. Есть версия, что авария имеет связь с обстрелом.