https://news.day.az/world/1327886.html Российского посла вызвали в МИД Турции
Российского посла вызвали в МИД Турции
Российского посла Алексея Ерхова вызвали в министерство иностранных дел Турции. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно информации газеты, это произошло в понедельник, 22 марта. Ерхова вызвали в МИД Турции в Анкаре, где якобы "выразили обеспокоенность" проблемами безопасности в сирийской провинции Идлиб недалеко от границы с Турцией.
В министерстве, предположительно, подняли вопрос о том, что удары России были в том числе сконцентрированы в районах, где живет гражданское население. По мнению Анкары, это угрожает стабильности и безопасности в регионе.
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