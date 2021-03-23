Российского посла вызвали в МИД Турции

Российского посла Алексея Ерхова вызвали в министерство иностранных дел Турции. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации газеты, это произошло в понедельник, 22 марта. Ерхова вызвали в МИД Турции в Анкаре, где якобы "выразили обеспокоенность" проблемами безопасности в сирийской провинции Идлиб недалеко от границы с Турцией.

В министерстве, предположительно, подняли вопрос о том, что удары России были в том числе сконцентрированы в районах, где живет гражданское население. По мнению Анкары, это угрожает стабильности и безопасности в регионе.