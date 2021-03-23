Британцам запретят отдыхать за границей

В Великобритании с 29 марта вступит в силу запрет на отпуск за границей из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, согласно нововведениям, жители королевства не смогут покидать территорию страны без уважительной причины. Теперь гражданам будет разрешено выезжать в Европу только с целью работы, учебы, юридических обязательств, переезда домой или важных жизненных обстоятельств, таких как посещение свадеб или похорон.

В противном случае, отмечается в документе правительства, на нарушителей может быть наложен штраф в размере пяти тысяч фунтов стерлингов.

При этом перед каждой поездкой путешественников обяжут заполнять анкету с указанием подробных причин выезда. Каждый, кто откажется предоставлять данные, также может быть оштрафован на 200 фунтов стерлингов.

Уточняется, что запрет на отпуск за рубежом будет действовать в Великобритании до 30 июня, если власти не решат ослабить ограничительные меры. Правило не распространяется на тех, кто едет на Нормандские острова, остров Мэн или в Ирландию.