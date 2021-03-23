Страны ЕС поддержали проект зеленого сертификата вакцинации

Страны ЕС поддержали предложенный Еврокомиссией (ЕК) 17 марта проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации, однако для его создания к лету странам сообщества предстоит проделать колоссальную работу. Об этом заявил замглавы ЕК Марош Шефчович на пресс-конференции во вторник по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Страны ЕС поддержали проект Еврокомиссии по введению зеленого цифрового сертификата в ЕС, - подчеркнул он. - Однако чтобы обеспечить его создание к июню, нам фактически нужно оцифровать вакцинацию, нашим техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу".