В Иране за сутки от коронавируса скончались 74 человека

За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 74 человека.

Об этом заявила представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает во вторник Day.Az со ссылкой на ведомство.

По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 61 951 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 290 человек, и общее число инфицированных составило 1 815 712. Состояние 3 865 граждан оценивается как тяжелое.

При этом в Иране за весь период пандемии выздоровели 1 555 766 человек, и было проведено свыше 12,2 миллиона тестов на коронавирус.