Германия готовится к тотальному локдауну

В целях приостановления третьей волны пандемии правительство Германии объявило о переходе страны с 1 по 5 апреля на тотальный локдаун. Таким образом, немцы в "подарок" на пасху получат закрытые двери абсолютно везде. Вся общественная, экономическая и личная жизнь будет в практически остановлена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, к этому радикальному решению федеральный канцлер страны Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель пришли сегодня утром после более чем одиннадцати часов обсуждений, начавшихся еще вчера. Меркель настояла на принятии "очень нетрадиционных мер ввиду нынешней сложной фазы пандемии".

Простую же изоляцию для борьбы с пандемией коронавируса в Германии сохранят до 18 апреля.