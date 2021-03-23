В США выявили более 50 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 50 584, скончались еще 590 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 870 135, скончались 542 993 пациента с выявленным коронавирусом.