https://news.day.az/world/1327935.html В США выявили более 50 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 50 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 50 584, скончались еще 590 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 870 135, скончались 542 993 пациента с выявленным коронавирусом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре