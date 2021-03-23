Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету

Из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении военных. "После запуска сигналы оповещения были задействованы только в незаселенной местности", - добавили в пресс-службе.

По информации государственной радиостанции Kan, сведений о пострадавших не поступало. Согласно ее данным, ракета упала в незаселенной местности в районе крупного города Беэр-Шева в пустыне Негев на юге еврейского государства.

Радиостанция отмечает, что это первый ракетный обстрел израильской территории из Газы в 2021 году.