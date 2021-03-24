В Европе растет число повторных заражений коронавирусом

Чем дольше длится пандемия коронавируса, тем больше нового человечество узнает о COVID-19. Теперь выясняется, что в мире неуклонно растет количество повторных заражений этим вирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спустя год после первого подтвержденного случая заражения коронавирусом в Евросоюзе фиксируются рецидивы инфекции. С недавнего времени в ЕС стали ежемесячно публиковать отчеты о повторных случаях инфицирования. За последний месяц количество рецидивов COVID-19 увеличилось в девять раз.

Помимо подтвержденных повторных заражений, на заметку берутся также случаи вероятных рецидивов инфекции. Это дает основание полагать, что по крайней мере в одном случае заболевание протекало бессимптомно.