Во Вьетнаме открылась сессия парламента, на которой выберут высшее руководство страны

Сессия Национального собрания (парламента) Вьетнама, на которой будет избрано высшее руководство страны, открылась в среду в Ханое. Она станет заключительной для Нацсобрания 14-го созыва, поэтому помимо прочего подведет итоги работы самого парламента, правительства и руководства страны за прошедший пятилетний период, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметила во вступительном слове председатель Нацсобрания Нгуен Тхи Ким Нган, депутатам предстоит дать оценку деятельности высшего руководства страны и всего государственного аппарата в период 2016-2021 годов, а также рассмотреть и проголосовать за кандидатуры новых руководителей страны на предстоящий пятилетний срок. В части законотворческой деятельности депутаты обсудят и утвердят поправки к некоторым действующим законам. В частности, изменения будут внесены в закон о профилактике распространения наркотиков и борьбе с ними.

Во время работы сессии, которая продлится до 8 апреля, парламент потратит около недели на обсуждение и принятие решений о кандидатурах на руководящие должности в стране. В списке ключевых позиций госаппарата за утверждение кандидатов на которые проголосует парламент - председатель Нацсобрания, президент республики, премьер-министр, а также главы ряда министерств и ведомств.

Утверждение персоналий на высшие государственные должности начнется с избрания нового руководства самого Нацсобрания. 30 марта парламент проголосует за освобождение от должности действующего председателя Нгуен Тхи Ким Нган, которая достигла предельного возраста пребывания на госслужбе. Новый председатель Национального собрания будет избран 31 марта.

На следующий день Нацсобрание рассмотрит вопрос об освобождении от должности президента страны генерального секретаря Центрального комитета правящей Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Руководитель партии был избран президентом страны в октябре 2018 года после смерти из-за тяжелой болезни Чан Дай Куанга, который должен был занимать этот пост с 2016 по 2021 год. Сразу же после освобождения от должности президента Нгуен Фу Чонга парламент проведет голосование по кандидатуре нового главы государства. После вступления в должность 2 апреля новый президент предложит парламенту для рассмотрения кандидатуру премьер-министра, который после своего утверждения представит Нацсобранию новый состав кабинета министров страны.

Все кадровые решения, в том числе и по трем ключевым постам в государстве, уже были согласованы на прошедшем в январе 13-м съезде партии и теперь ждут своего официального утверждения Нацсобранием, которое является по конституции Вьетнама высшим органом власти в стране.