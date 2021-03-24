В Австралии из-за наводнения на восточном побережье погиб один человек

Мужчина оказался заблокирован в машине из-за наводнения в северо-западном пригороде Сиднея. Он погиб, не дождавшись спасателей. Об этом в среду сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным властей, тело мужчины было обнаружено в городе Гленори, расположенном в 40 км к северо-западу от Сиднея. Как отметили в службе спасения штата, сообщение об автомобиле, заблокированном разливом реки Каттай-крик, поступило диспетчеру службы около 06:30 (22:30 23 марта мск). Полиция и спасатели организовали поиски автомобиля и его владельца, однако смогли их обнаружить лишь спустя шесть часов. "Затопленный автомобиль был обнаружен после 13:10 (05:10 мск), мужчина, находившийся в нем, был мертв", - сообщили в полиции, отметив, что личность погибшего пока не установлена.

Обильные ливни, прошедшие над восточным побережьем Австралии с 19 по 23 марта, стали причиной масштабных наводнений и паводков. Из-за разлива рек на северном побережье штата Новый Южный Уэльс оказались затоплены значительные территории, порядка 20 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в эвакуационные центры, открытые властями региона для пострадавших от наводнения. Из города Порт-Маккуори, в окрестностях которого метеорологи зафиксировали выпадение 1,2 тыс. мм осадков, были эвакуированы более 18 тыс. человек, что составляет почти половину от его населения.

К утру 24 марта дожди прекратились, однако сложная ситуация сохраняется в ряде населенных пунктов, расположенных на берегах рек Коло, Хоксбери и Кларенс. Для городов Табулам, Ричмонд, Агнес-бэнкс и Синглтон выпущен приказ о немедленной эвакуации. На территории штата остаются закрытыми около 200 общеобразовательных школ и десятки детских садов, часть автомагистралей перекрыта, движение общественного транспорта ограничено.

Правительство страны приняло решение о мобилизации сил министерства обороны Австралии для помощи в эвакуации граждан и ликвидации последствий наводнений. Экстренные службы предупреждают граждан о том, что после наводнений в домах и квартирах могут появиться опасные животные: ядовитые змеи и пауки.