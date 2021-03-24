Нефть вновь подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость майского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,02% и составила $60,80 за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в мае выросла на 0,03% и составила $57,78.