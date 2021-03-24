В ВОЗ предрекли Европе продолжение распространения коронавируса
Коронавирусная инфекция продолжит распространяться в Европе следующие четыре недели. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, распространение инфекции усиливается в большинстве европейских стран стран, из-за этого растет число случаев заражения и смертей.
Клюге отметил, что распространение коронавируса можно замедлить, если вакцинация населения будет проходить в ускоренном темпе, а также если люди не будут забывать про защитные маски.
В настоящее время в Европе борются уже с третьей волной COVID-19. Клюге считает, что для только вакцинация может спасти от весенней волны. Так, он обратился к данным из Израиля.
"Мы видим, что, когда 60% населения привиты, все индикаторы (в Израиле) начали улучшаться: меньше случаев инфицирования, госпитализации и меньше смертей!" - сказал представитель ВОЗ, добавив, что такие же результаты зафиксированы в Великобритании.
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