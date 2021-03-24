Парламент Армении отменил военное положение

Парламент Армении в среду в ходе заседания проголосовал за отмену военного положения, введенного в стране в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Заседание законодательного органа транслировали в прямом эфире местные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято", - заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.