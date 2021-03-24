В лагере для мусульманских иммигрантов в Бангладеш вспыхнул пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, в результате пожара 28 человек погибли и более 40 пострадали.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Бангладеш заявило, что в результате инцидента пропали без вести 400 человек.