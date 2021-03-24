https://news.day.az/world/1327995.html В лагере для мусульманских иммигрантов в Бангладеш вспыхнул пожар, погибли 28 человек
В лагере для мусульманских иммигрантов в Бангладеш вспыхнул пожар, погибли 28 человек
В лагере для мусульманских иммигрантов в Бангладеш вспыхнул пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, в результате пожара 28 человек погибли и более 40 пострадали.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Бангладеш заявило, что в результате инцидента пропали без вести 400 человек.
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