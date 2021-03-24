https://news.day.az/world/1327996.html В Грузии число умерших от коронавируса достигло 3 722 человек
В Грузии число умерших от коронавируса достигло 3 722 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 450 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 8 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 278 628, число умерших выросло до 3 722.
От коронавируса вылечились 270 922 человека.
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