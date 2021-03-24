В Грузии число умерших от коронавируса достигло 3 722 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 450 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 8 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 278 628, число умерших выросло до 3 722.

От коронавируса вылечились 270 922 человека.