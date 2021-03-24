Вирусолог оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Третьей волны коронавируса в России, скорее всего, не будет. Об этом заявил вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом он допустил, что подъем возможен, но он не будет катастрофичным. "Мы видим, что у нас все не так ужасно, как в других местах. Может быть, скученность, может быть, в одной стране больше пожилых людей, чем в другой", - сказал Аграновский.

Он также отметил, что речь идет о необычной эпидемии и необычном вирусе. Можно только догадываться, почему в разных странах инфекция распространяется по-разному, считает Аграновский. "Я думаю, один из факторов - это плотность населения, которая в Европе очень высокая", - предположил он.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что подъем заболеваемости коронавирусом весной в России не ожидается, однако сезонные колебания числа заразившихся возможны. По словам эпидемиолога, речь не идет о третьей волне, поскольку этот термин используется при новом подъеме инфицирований после снижения уровня заболеваемости до нулевых значений.