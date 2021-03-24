В Индии обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Новая двойная мутация была обнаружена в стране наравне с рядом других вариантов коронавируса", - говорится в заявлении министерства. Пока у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны.

В феврале американские ученые установили, что мутации в британском, южноафриканском и бразильском штаммах коронавируса увеличивают его заразность до восьми раз. По последним данным ВОЗ, британский штамм был обнаружен уже в 101 стране, южноафриканский - в 51 стране, а бразильский штамм - в 29.

В марте федеральный советник по внутренним делам Швейцарии Ален Берсе, ответственный за здравоохранение, рассказал, что уровень смертности у зараженных новыми штаммами превышает 50 процентов.