Сильвио Берлускони госпитализировали

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с понедельника находится в больнице. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель политика, бессменного лидера входящей сейчас в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" и евродепутата, передает Day.Az.

"Могу подтвердить, что с утра понедельника он находится в больнице. Ничего серьезного, но ему необходим отдых", - сказал собеседник агентства. Он также напомнил, что в конце прошлой недели Берлускони записал несколько видеообращений.

Ранее о госпитализации 84-летнего Берлускони, перенесшего несколько лет назад сложную операцию на сердце, а в сентябре прошлого года переболевшего COVID-19, сообщил один из его адвокатов в начале судебного заседания в Милане по делу, в котором Берлускони проходит обвиняемым.

Ранее уже были прецеденты, когда проблемы со здоровьем и госпитализация экс-премьера давали повод для переноса сроков слушаний.