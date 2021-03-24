В компании AstraZeneca заявили, что проведут новый анализ касательно эффективности вакцины. Результаты будут предоставлены комиссии по мониторингу безопасности данных. Соответствующий первичный анализ планируют опубликовать в течение следующих 48 часов. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном во вторник, 23 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что опубликованная вчера информация, где сказано, что вакцина имеет 79% эффективности для предотвращения COVID-19 и указаны другие показатели по исследованию, основана на "предварительно определенном анализе с ограничением данных по 17 февраля".

"Мы рассмотрели предварительную оценку первичного анализа, и результаты соответствовали промежуточному анализу. Сейчас мы завершаем проверку статистического анализа", - сообщает AstraZeneca.