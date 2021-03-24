Власти Гонконга и Макао остановили вакцинацию препаратом Pfizer

Власти Гонконга и Макао остановили использование вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech, из-за дефектной упаковки. Компания Shanghai Fosun Pharmaceutical заявила в среду, 24 марта, что проводит расследование вместе с BioNTech. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Во вторник, 23 марта, Гонконг заявил, что получил сообщение от Fosun Industrial, дистрибьютора вакцины Pfizer/BioNTech в Гонконге и Макао, что в партии вакцин были обнаружены дефекты упаковки, связанные с закрытием бутылки.

Поэтому прививки от двух партий вакцин Pfizer/BioNTech, закупленных Гонконгом, были прекращены, и все центры вакцинации общин прекратили использовать вакцину до дальнейшего уведомления.

Как отмечается, в Гонконге в феврале стали вакцинировать жителей вакциной от Sinovac, а в марте начали предлагать ту, что была разработана компанией Pfizer и ее партнером BioNTech.

Согласно данным правительства, вакцина Pfizer / BioNTech показала больший уровень использования с момента старта вакцинации, поскольку количество жителей, которые делали бронирование, выросла более чем вдвое, чем бронировали Sinovac.