Еврокомиссия рассмотрит новые правила экспорта вакцин

Сегодня Еврокомиссия должна рассмотреть и одобрить поправки в правила, которые регулируют вывоз профилактических противокоронавирусных препаратов с территории сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, прежде чем вступить в силу, изменения должны быть утверждены на саммите 27 стран-членов ЕС, который планировалось провести очно. Но в воскресенье в связи с третьей волной пандемии формат изменили, и теперь встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Поправки затрагивают отношения ЕС и Британии - и этот виток напряженности не первый.

Еще в середине февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ввела в действие 16-ую статью "североирландского протокола" (он входит в соглашение по "брекситу"), надеясь воспрепятствовать вывозу части произведенной на континенте вакцины AstraZeneca с территории сообщества в Соединенное Королевство. Эта мера, впрочем, вскоре была отменена.

Позднее уже итальянский премьер Драги наложил вето на экспорт свыше 200 тысяч доз профилактического препарата того же производителя с предприятий, расположенных на территории Апеннин.

Брюссель этот шаг Рима поддержал.

Марош Шефчович, заместитель председателя Еврокомиссии: "Как вы знаете, вето уже было однажды наложено на вывоз вакцины в Австралию. Тогда причина была в уровне прививочной кампании, поскольку если вы посмотрите на то, сколько уже вакцинировано в Австралии и сколько в Европе, то пропорция будет неодинаковой, и для нас очевидна сегодня потребность Европы в профилактических противокоронавирусных средствах".

В настоящий момент европейский регулятор одобрил к применению препараты от американских корпораций Pfizer BionTech, Johnson&Johnson и шведско-британской AstraZeneca.

Но, как полагают очень многие, темпы вакцинации не поспевают за темпами прироста заражений, в конце прошлой недели Еврокомиссия официально признала, что в ЕС в настоящий момент идет третья волна пандемии.