Эрдоган раскрыл планы по присутствию Турции в Сирии

Турция сохранит свое присутствие в Сирии до тех пор, пока страна не перейдет под управление народа. Такие планы раскрыл турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu в среду, 24 марта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам турецкого лидера, Анкара продолжит поддерживать сирийский народ и принимать участие в урегулировании сирийского конфликта, пока в стране не сформируется система власти, которая будет отражать интересы всех слоев общества.

Эрдоган также напомнил об успехах Турции в процессе мирного урегулирования в Ливии. "Благодаря поддержке Турции, Ливия сегодня может вновь с надеждой смотреть в будущее, осуществлять демократические процессы", - подчеркнул он.