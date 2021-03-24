Tesla снижает стоимость электрокаров

В компании Tesla начали стремительно выпускать транспортные средства за минимальные затраты. Об этом 23 марта сообщил портал АVTODream.

Американский бренд стремится покорить мир электрокарами и для этого развивает новые производственные технологии, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

С прошлого года компания использует технологию Giga Press, с помощью которой формирует практически всю часть кузова из единого куска металла.

Таким образом, производитель не прибегает к сварочным работам и различным соединениям, которые утрудняют и продлевают процесс сборки машин. Металл идет под пресс, где создается прочная конструкция определенной части машины.

Новые электрокары на рынке будут стоить по 25 тысяч долларов, что значительно дешевле производимых ранее машин.

Данную технологию уже применили для создания кроссовера Tesla Y. В дальнейшем планируется изготовить по Giga Press пикап Tesla Cybertruck.