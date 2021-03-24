ЕК ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин, эффективных от новых штаммов COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин, которые эффективны против новых вариантов коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (в среду - прим. ТАСС) Еврокомиссия вводит меру по ускорению выдачи разрешений на адаптированные вакцины COVID-19. Она будет включать положения в соответствующее законодательство ЕС, позволяющие компаниям сосредоточиться на своевременном сборе необходимых доказательств и разрешать использование адаптированных вакцин с меньшим набором дополнительных данных, представленных Европейскому агентству по лекарственным средствам", - отмечается в нем.