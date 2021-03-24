Уволенный за смех над Пашиняном генерал подал в суд на министра обороны Армении

Бывший первый замначальника генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян, уволенный после того, как рассмеялся над словами премьер-министра Никола Пашиняна, подал в административный суд иск против министра обороны, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Хачатрян требует признать недействительными приказы министра об исключении его из списка личного состава и оставлении в кадровом резерве. Генерал просит восстановить его в должности и выдать соответствующее жалование.

В конце февраля президент Армении Армен Саркисян уволил Хачатряна по предложению Пашиняна. Ранее премьер заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". По его словам, ракеты "не пригодны для использования" и взрываются не полностью. Так он ответил на критику за неиспользование "Искандеров" во время последней войны в Карабахе.

Журналисты обратились к Хачатряну с просьбой прокомментировать слова Пашиняна. Он рассмеялся и ответил, что подобного произойти не могло.

Позже военное руководство Армении потребовало отставки Пашиняна и его правительства за позорное поражение в Карабахе. Премьер издал указ об отстранении от должности начальника генштаба Оника Гаспаряна.