Магазины КНР сняли с продаж товары H&M после ее отказа от хлопка из Синьцзяна

Несколько крупнейших китайских интернет-магазинов в среду убрали из продаж одежду и другую продукцию шведской розничной сети по торговле одеждой H&M. В социальных сетях появилось множество публикаций с критикой торговой марки за ее отказ использовать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района из-за предполагаемых нарушений прав человека в этом регионе КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как смог удостовериться корреспондент ТАСС, при поисковых запросах на сайтах и в мобильных приложениях Tmall и Taobao сервисы выдавали сообщение "Извините, указанный вами товар не был найден". Другой крупный интернет-магазин JD.com в предложениях к поисковому запросу выдавал названия официальных дилеров H&M, однако при попытке перейти по ссылке он сообщал об ошибке или предлагал продукцию китайских марок.

Государственное агентство Синьхуа распространило в среду публикацию, в которой подвергло критике компанию H&M. "В этом контексте эта торговая марка приняла ложь за правду, ущемила интересы китайского народа и при этом пытается заработать деньги на нем. Ни один бренд или компания не должна питать подобных иллюзий!" - говорится в материале агентства.

"Современный Китай - это не тот Китай, который был 120 лет назад! Уважение фактов - это самое важное, а также самая строгая нижняя планка! Мы не приемлем сфабрикованных ярлыков", - отмечается в статье. Материал опубликован с фотографией бренда, где поверх H&M написаны иероглифы, которые произносятся как "Хуан мю" (созвучно с первыми буквами бренда, кит. букв. "абсурд", "вздор", "ошибка").