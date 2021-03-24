Байден призовет лидеров стран ЕС противодействовать Китаю

Президент США Джо Байден в видеообращении к саммиту ЕС 25 марта призовет лидеров стран Евросоюза более активно противодействовать Китаю.

Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел альянса, в которой он впервые принял участие в ранге госсекретаря, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсуждали Китай, но, что более важно, президент Байден будет говорить завтра с [Европейским] советом (саммитом ЕС - прим. ТАСС) по видеосвязи. По Китаю мы намерены поддерживать тесные консультации между США и ЕС, мы поделимся озабоченностями, которые у нас есть, в том числе по торговле, инвестициям и нарушениям прав человека", - сказал госсекретарь.