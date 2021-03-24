Мировые цены на нефть растут

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2021 года на лондонской бирже ICE растет на 5,36%, до $64,05 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:28 (Баку).

К 20:32 цена сорта Brent немного замедлила рост и торговалась на отметке $63,99 за баррель, что на 5,26% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В то же время нефть марки WTI растет на 5,33% - до $60,84 за баррель.

К 20:49 нефть Brent растет на 5,89% - до $64,37 за баррель