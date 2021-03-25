Еще 461 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 123,9 млн, увеличившись за сутки более чем на 461 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 8,3 тыс., превысив 2,72 млн.

24 марта в ВОЗ поступили сведения о 123 902 242 инфицированных и 2 727 837 умерших. Число заразившихся увеличилось на 461 606, умерших - на 8 363.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (207 424), на втором месте - Северная и Южная Америка (144 962), на третьем - Юго-Восточная Азия (56 811).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 592 831. Далее следуют Бразилия (12 047 526), Индия (11 734 058), Россия (4 483 471), Великобритания (4 307 308), Франция (4 240 732), Италия (3 419 616), Испания (3 234 319), Турция (3 061 520), Германия (2 690 523), Колумбия (2 342 278) и Аргентина (2 252 172).